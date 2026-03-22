Spray al peperoncino sui commessi per scappare dopo il furto

A Corridonia, due persone hanno rubato profumi e cosmetici da un negozio e, per allontanarsi, hanno spruzzato spray al peperoncino contro un addetto alla sicurezza e una commessa. Dopo aver agito, sono fuggite prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel negozio Risparmio Casa e sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

Rubano profumi e cosmetici da Risparmio Casa a Corridonia e poi spruzzano lo spray al peperoncino contro l’addetto alla sicurezza e una commessa, per assicurarsi la fuga. Ma sono state idenitificate e denunciate le malviventi, due donne di 56 e 28 anni residenti a Pescara, già note alle forze dell’ordine. Il fatto è successo il 13 febbraio scorso, verso le 18. Le due sono entrate nel negozio e si sono dirette agli scaffali degli articoli di profumeria. Da qui hanno sottratto diversi prodotti per la cosmesi, per un valore di oltre 100 euro, nascondendoli sotto le giacche. Poi si sono dirette verso l’uscita senza fermarsi alle casse per saldare il conto, pensando di farla franca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spray al peperoncino sui commessi per scappare dopo il furto Articoli correlati Rapina nel negozio di abbigliamento. Aggredisce commessi e cliente. Fermato con lo spray al peperoncinoAvrebbe provato a uscire da un negozio di abbigliamento dopo aver fatto shopping senza pagare. Allarme a scuola dopo uso di spray al peperoncino: insegnante ricoverato, edificio evacuato in provincia di SassariIl silenzio è stato rotto da urla, colpi di tosse e il frastuono di passi affrettati. Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe Una selezione di notizie su Spray al peperoncino sui commessi per... Temi più discussi: Dall'acquisto online all'indagine penale: il paradosso dello spray al peperoncino; Spray al peperoncino in discoteca per rubare la collana a un ragazzo, 24enne nei guai per rapina; Spray al peperoncino per rubare una collanina in discoteca; Spray al peperoncino sui commessi per scappare dopo il furto. Spray al peperoncino sui commessi per scappare dopo il furtoRubano profumi e cosmetici da Risparmio Casa a Corridonia e poi spruzzano lo spray al peperoncino contro l’addetto alla ... ilrestodelcarlino.it Stalker aggredisce i poliziotti con coltello e spray urticante: 30enne arrestato. Aveva con sé uno storditore elettricoMOGLIANO - Coltello da cucina, storditore elettrico e spray urticante al peperoncino. Ha puntato contro i poliziotti della Squadra mobile e delle Volanti tutte le armi che aveva in casa, ... ilgazzettino.it https://etvmarche.it/21/03/2026/rubano-profumi-e-cosmetici-e-spruzzano-spray-al-peperoncino-nella-fuga-due-donne-denunciate/ - facebook.com facebook Spray urticante spruzzato per scappare dopo tentato furto, due denunciate. E' accaduto il 13 febbraio a Corridonia, le indagini eseguite dai carabinieri #ANSA x.com