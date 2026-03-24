Colpo al mercato dei preziosi recuperati monili dopo l’arresto per furto

Le forze dell’ordine di Lecce hanno individuato e recuperato diversi monili, a seguito di un'operazione legata a furti in abitazioni. Le indagini della Squadra mobile hanno portato all’arresto di una persona coinvolta nel furto di gioielli, con il successivo recupero dei beni rubati. L’attività si inserisce nelle iniziative di contrasto ai reati contro il patrimonio che coinvolgono la città.

Lo scorso 8 marzo la Squadra mobile di Lecce ha fermato un 39enne brindisino. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di numerosi gioielli. Aperte le procedure per la restituzione ai proprietari LECCE – Le indagini della Squadra mobile di Lecce segnano un punto nel contrasto ai furti in abitazione. Dopo una mirata attività investigativa, gli agenti della polizia di Stato hanno recuperato un ingente quantitativo di monili e oggetti preziosi, ritenuti il provento delle scorribande avvenute negli ultimi mesi. L’operazione rappresenta lo sviluppo diretto dell’arresto avvenuto lo scorso 8 marzo, quando Carlo Gallo, un 39enne originario di Brindisi, era stato colto in flagrante durante un furto in un’abitazione leccese. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Anziana truffata da finto carabiniere: 2 arresti. Recuperati 100 grammi di monili in oroSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero messo in atto il cosiddetto raggiro del “finto carabiniere” ai danni di una donna... Leggi anche: Bassa Bergamasca, raffica di controlli dei carabinieri. Un arresto dopo un furto, catturato un latitante Contenuti e approfondimenti su Colpo al mercato dei preziosi... Temi più discussi: Colpo al mercato della droga, blitz della Polizia: 11 arresti a Roma; Storioni uccisi per rivenderli al mercato nero: colpo sventato a Ghedi; Trento, colpo al mercato della droga; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 marzo: la rassegna stampa. Colpo al mercato dei preziosi, recuperati monili dopo l’arresto per furtoLo scorso 8 marzo la Squadra mobile di Lecce ha fermato un 39enne brindisino. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di numerosi gioielli. Aperte le procedure per la restituzione ai proprietari ... lecceprima.it Storioni uccisi per rivenderli al mercato nero: colpo sventato a GhediUna banda ha assaltato un allevamento Ittico nelle vicinanze del canale Naviglio: fermata dalle Guardie provinciali, ha comunque causato danni per decine di migliaia di euro all’azienda ... giornaledibrescia.it Il colpo è stato durissimo, inaspettato, per certi versi inimmaginabile. Eppure con questa sconfitta referendaria, Giorgia Meloni deve adesso fare i conti. Da qualche ora a Palazzo Chigi si è iniziato a ragionare di tutti i possibili scenari per uscire da questa diffic - facebook.com facebook Altro che primavera: tra giovedì e sabato arriva un vero colpo di coda invernale. Gli spaghi previsionali sono piuttosto chiari: tra giovedì e sabato i valori termici scenderanno fino a 5-6°C sotto la media del periodo, con un raffreddamento più marcato soprat x.com