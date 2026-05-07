Potenza Blasi chiede a Telesca | ‘Rivedere il bilancio sui costi regionali

In una recente riunione, un rappresentante regionale ha richiesto a un dirigente di rivedere il bilancio relativo ai costi della regione, citando un presunto vuoto di cinque milioni di euro. La questione riguarda le cifre ufficiali e i possibili effetti dei tagli ai servizi pubblici sulla vita quotidiana delle persone che vivono nella zona. La discussione si concentra sui numeri e sulle conseguenze pratiche di eventuali riduzioni di fondi.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il presunto vuoto di bilancio da 5 milioni di euro?. Come influiranno i tagli ai servizi sulla vita quotidiana dei cittadini?. Perché la consigliera Blasi accusa l'amministrazione di usare dati distorti?. Quali servizi scolastici e trasporti rischiano di subire i tagli imminenti?.? In Breve Presunto vuoto di bilancio stimato in circa 5 milioni di euro per spese eccessive.. Estinzione BOC con disponibilità di 5.800.000 euro prevista dall'11 gennaio 2026.. Accantonamento di 1 milione di euro per emergenza neve e risparmio interessi passivi.. Rischio tagli a trasporti, scuola e bonifica discariche per i cittadini di Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, Blasi chiede a Telesca: ‘Rivedere il bilancio sui costi regionali Notizie correlate Telesca: il bilancio regionale mette a rischio i servizi di Potenza? Cosa sapere Il sindaco Telesca denuncia il bilancio regionale 2026-2028 per la mancanza di fondi a Potenza. Leggi anche: Il Quirinale chiede più soldi: scoppia il caso sui costi di pensioni e consulenze