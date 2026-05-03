Il Quirinale chiede più soldi | scoppia il caso sui costi di pensioni e consulenze

Il Quirinale richiede un aumento di fondi e nel 2026 riceverà 235 milioni di euro, con un incremento di 11 milioni rispetto a due anni fa. Nonostante questa nuova dotazione, la Presidenza della Repubblica ha manifestato il bisogno di risorse aggiuntive per coprire i costi di pensioni e consulenze. La richiesta ha scatenato un dibattito interno e tra le istituzioni riguardo alle spese del Colle.

Nel 2026 il Quirinale avrà più risorse, ma al Colle non basta. La dotazione della Presidenza della Repubblica sale infatti a 235 milioni di euro, con un aumento complessivo di 11 milioni in due anni. Eppure, dai vertici arriva una lamentela: secondo il segretario generale Ugo Zampetti, i fondi restano insufficienti a compensare l’inflazione. Lo ricostruisce Franco Bechis, direttore di Open, sito di news fondato da Enrico Mentana. Zampetti contro il Mef: “Fondi erosi dall’inflazione”. Nella nota al bilancio di previsione 2026, Zampetti punta il dito contro il ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti. Secondo i calcoli del Quirinale, il valore reale delle risorse sarebbe diminuito di oltre il 31% rispetto al 2007.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Quirinale chiede più soldi: scoppia il caso sui costi di pensioni e consulenze Notizie correlate Fenice, scoppia il caso consulenze esterne: «Sono investimenti, Venezi non c'entra nulla»I lavoratori: «Tagliavano il welfare e mettevano soldi per incarichi da 30 mila euro». Caso Minetti, il Quirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla procedura di graziaQuirinale chiede chiarimenti al Ministero della Giustizia sulla grazia concessa a Nicole Minetti: verifiche su possibili criticità nell’istruttoria e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Supposte falsità, servono verifiche urgenti; Come funziona la grazia e perché il caso di Nicole Minetti ha messo in difficoltà perfino il Quirinale; Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive. Grazia a Nicole Minetti, il Quirinale chiede verifiche urgenti: al centro l’inchiesta de Il Fatto QuotidianoLe verifiche del Quirinale tra motivazioni umanitarie e nuovi dubbi sull’istruttoria della grazia a Nicole Minetti. Ecco cosa è emerso dall'inchiesta de Il Fatto Quotidiano. notizie.it Grazia a Minetti, il Quirinale attende le verifiche richieste. Intanto spunta una famiglia uruguayana pronta all’adozione già nel 2018Grazia a Minetti, in attesa delle verifiche chieste dal Colle, sui media spunta la famiglia uruguayana pronta all'adozione già nel 2018 ... lanotiziagiornale.it Minetti, condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, ha ottenuto la grazia per motivi umanitari; ma ora il Quirinale chiede verifiche sulla domanda. Per chi non ha soldi, avvocati o relazioni, invece, la clemenza resta un privilegio irraggiungib x.com La grazia a Minetti, le ombre sull’istruttoria: il Quirinale chiede verifiche urgenti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook