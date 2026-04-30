Il sindaco di Potenza ha espresso preoccupazione per il bilancio regionale 2026-2028, evidenziando una riduzione dei fondi destinati alla città. Secondo quanto dichiarato, questa situazione potrebbe mettere a rischio alcuni servizi pubblici locali. La denuncia si concentra sulla mancanza di risorse sufficienti per garantire l’erogazione di servizi essenziali a Potenza. Nessun dettaglio è stato fornito sui tagli specifici o sulle conseguenze immediate.

? Cosa sapere Il sindaco Telesca denuncia il bilancio regionale 2026-2028 per la mancanza di fondi a Potenza.. Il blocco dei trasporti pubblici e dei servizi scolastici è previsto dal primo luglio.. Il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca ha denunciato il bilancio di previsione 2026-2028 approvato dalla Regione Basilicata, segnalando che l’assenza di risorse destinate al capoluogo mette a rischio i servizi essenziali della città. L’approvazione del documento contabile da parte della maggioranza a guida centrodestra ha scatenato una reazione durissima da parte dell’amministrazione potentina. Secondo quanto riferito da Telesca, la pianificazione finanziaria regionale dimostra una totale miopia politica nei confronti della città che funge da fulcro per l’intera comunità lucana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Telesca: il bilancio regionale mette a rischio i servizi di Potenza

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