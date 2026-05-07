Poste vola nel Q1 | fatturato a 3,5 miliardi e obiettivi rivisti al rialzo

Nel primo trimestre dell'anno, l'azienda ha registrato un fatturato di 3,5 miliardi di euro, superando le previsioni degli analisti. L'acquisizione di Tim ha portato a una revisione al rialzo degli obiettivi strategici legati alla digitalizzazione. L'utile operativo prima di interessi e imposte ha inoltre superato le stime, contribuendo a rafforzare la posizione dell'azienda nel settore.

? Cosa scoprirai Come influirà l'acquisizione di Tim sulla strategia digitale di Poste?. Perché l'Ebit ha superato le previsioni degli analisti nel primo trimestre?. Quando verrà presentato il nuovo piano strategico 2026-2030 del gruppo?. Cosa spinge il calo delle richieste di mutuo negli Stati Uniti?.? In Breve Ebit a 905 milioni e utile netto a 617 milioni nel primo trimestre.. Acquisizione Tim prevista entro il terzo trimestre 2026 per creare operatore mobile leader.. Piano strategico 2026-2030 in presentazione il 24 luglio presso la sede aziendale.. Calo 4,4% richieste mutui USA e tassi trentennali al 6,45% secondo Mortgage Bankers Association.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poste vola nel Q1: fatturato a 3,5 miliardi e obiettivi rivisti al rialzo Notizie correlate Btp valore: emissione chiusa con 16,2 miliardi. Tassi rivisti al rialzoROMA – Ha chiuso con 16,22 miliardi di ordini, di cui 1,12 solo nell’ultimo giorno, la settima emissione del Btp Valore partita lunedì 2 marzo 2026. Btp Valore di marzo, tassi rivisti al rialzo: i rendimenti annuali salgono fino al 3,8%Roma, 6 marzo 2026 – Gradita sorpresa per i risparmiatori che hanno deciso di investire in Btp valore a marzo.