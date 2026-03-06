I rendimenti dei Btp Valore di marzo sono stati rivisti al rialzo, raggiungendo un massimo del 3,8% su base annua. La modifica si riflette su un incremento dei tassi di interesse rispetto alle precedenti valutazioni. L’annuncio riguarda i titoli di Stato italiani con scadenza a marzo 2026, e ha suscitato attenzione tra gli investitori che hanno scelto di puntare su questa emissione.

Roma, 6 marzo 2026 – Gradita sorpresa per i risparmiatori che hanno deciso di investire in Btp valore a marzo. Il ministero delle Finanze ha infatti rivisto al rialzo i tassi d’interesse minimi del titolo: al 2,60% per il primo e secondo anno (anziché 2,50%); 3,20% per il terzo e quarto anno (anziché 2,80%) e 3,80% per il quinto e sesto anno (anziché 3,50%). La collocazione del bond partita il 2 marzo con un boom di sottoscrizioni (6 miliardi di euro spesi in un giorno), si è conclusa oggi alle 13 con la raccolta complessiva di 16.222,584 milioni di euro e 522.214 contratti registrati. Btp Valore ha scadenza a 6 anni (10 marzo 2026-scadenza 10 marzo 2032). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Btp Valore di marzo, tassi rivisti al rialzo: i rendimenti annuali salgono fino al 3,8%

Btp Valore, tassi medi al 2,9% e premio fedeltà. Rendimenti minimi garantiti: saranno crescenti dal 2,5 % fino al 3,5 %Si parte dal 2,5% il primo anno, si passa al 2,8% nel terzo e nel quarto, per arrivare al 3,5% nell'ultimo biennio.

Le ipotesi sui rendimenti del Btp Valore marzo 2026: dai tassi crescenti al premio finaleRoma, 6 febbraio 2026 – Il ministero dell'Economia e delle Finanze torna a puntare sul risparmio delle famiglie con una nuova emissione del Btp...

Contenuti e approfondimenti su Btp Valore di.

Temi più discussi: Btp Valore: al via la nuova emissione; BTP Valore, cosa sapere dell’emissione di marzo 2026; Btp Valore, collocamento parte forte: nel primo giorno raccolti 6 mld; Nuovo Btp Valore 2026, ecco quanto possono rendere le cedole crescenti. Prevista una raccolta robusta.

Btp Valore, i tassi di rendimento definitivi dopo il collocamento di marzo 2026: i vantaggi dell’investimentoIl collocamento del Btp Valore di marzo 2026 si chiude con tassi definitivi che partono dal 2,60% annuo nei primi due anni e arrivano al 3,80% negli ultimi ... fanpage.it

BTP Valore marzo 2032, oggi l'ultimo giornoDopo due ore e mezza della quinta giornata sono arrivate richieste per circa 785 milioni di euro sulla base di oltre 31mila contratti ... soldionline.it

Il Btp Valore sale a 15 miliardi, sul tavolo il ritocco dei rendimenti – ecco che cosa succede Calcolatrici del Tesoro al lavoro: come per ogni titolo di Stato, l’investimento non è vincolato fino a scadenza - facebook.com facebook

Il Btp Valore supera i 15 miliardi di euro nei primi quattro giorni. Il collocamento si chiude a breve x.com