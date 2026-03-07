Btp valore | emissione chiusa con 16,2 miliardi Tassi rivisti al rialzo

La settima emissione del Btp Valore, partita lunedì 2 marzo 2026, ha registrato ordini per un totale di 16,22 miliardi di euro, di cui 1,12 miliardi arrivati nell’ultimo giorno. I tassi di interesse sono stati rivisti al rialzo rispetto alle emissioni precedenti. La procedura di collocamento si è conclusa con un importo di emissione pari a 16,2 miliardi di euro.

ROMA – Ha chiuso con 16,22 miliardi di ordini, di cui 1,12 solo nell’ultimo giorno, la settima emissione del Btp Valore partita lunedì 2 marzo 2026. Un successo tanto che il ministero dell’Economia ha rivisto al rialzo i tassi cedolari annui del titolo, rispetto a quanto annunciato. Chi ha sottoscritto l’acquisto del titolo di Stato – che ha una durata di sei anni – avrà dunque diritto al 2,60% per il primo e secondo anno, anziché il 2,50% proposto in partenza; 3,20% anziché 2,80% il terzo e quarto anno; 3,80% anziché 3,50% per il quinto e sesto anno. La scansione di questa emissione è biennale, e non triennale. Le cedole nominali saranno... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Hai investito 10mila euro in Btp Valore 2026? Ecco quanto si guadagna in più con i nuovi tassi finali rivisti al rialzo

Btp Valore di marzo, tassi rivisti al rialzo: i rendimenti annuali salgono fino al 3,8%

