Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi e utili record | oltre 2 miliardi di profitto

Il 2025 si chiude con numeri senza precedenti per Poste Italiane, che registra ricavi pari a 13,1 miliardi di euro, in crescita del 4,2% rispetto al 2024. A trainare il risultato sono stati soprattutto i prodotti di risparmio e investimento e i rendimenti del portafoglio finanziario, insieme a un costante processo di razionalizzazione dei costi. Nei risultati preliminari diffusi dal gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco, emergono dati definiti “a livelli record”. Il risultato operativo (Ebit adjusted) si attesta a 3,2 miliardi di euro, in aumento del 10%, mentre l’utile netto raggiunge i 2,2 miliardi, anch’esso in crescita del 10%, anticipando i target fissati dal piano strategico 2024-2028. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

