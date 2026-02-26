Poste Italiane | 13,1 miliardi di ricavi e utili record nel 2025

Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record: 13,1 miliardi e utili in crescita Poste Italiane ha chiuso il 2025 con ricavi record pari a 13,1 miliardi di euro, segnando un aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente. L'utile netto ha raggiunto i 2,22 miliardi, con un incremento del 10,3% anno su anno. Matteo Del Fante, amministratore delegato, ha definito questi risultati i migliori della storia dell'azienda, frutto di una solida performance commerciale, una rigorosa disciplina dei costi e rendimenti consistenti del portafoglio investimenti. Il successo è stato trainato dai prodotti di risparmio e investimento, oltre alla razionalizzazione dei costi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

