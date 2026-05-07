Negli ultimi anni, i prodotti di bellezza dedicati al corpo hanno subito un cambio di tendenza. La crema anticellulite, che un tempo dominava le campagne pubblicitarie prima dell’estate, sembra aver perso centralità nelle scelte di consumo. Attualmente, tra i cosmetici più apprezzati ci sono oli idratanti e burri nutrienti, preferiti per le loro texture e benefici specifici. Le preferenze si orientano verso formulazioni che combinano efficacia e sensorialità.

C’ERA UNA VOLTA la crema corpo anticellulite. Un tempo protagonista indiscussa dei palinsesti beauty nei mesi che precedevano l’estate, oggi sembra quasi uscita dai radar. Un destino condiviso anche da fanghi e soin snellenti, da sempre popolari nei mesi in cui ci si infliggeva la “prova costume”. Nella stagione 2026, al loro posto è spuntata una schiera di parenti alla lontana, dai nomi più dolci e rassicuranti. Formule sensoriali, cocoon e avvolgenti che sembrano invitarci a viziare il corpo che abbiamo qui e ora. Anziché affannarci per vederlo diverso il più in fretta possibile. Ma, se sugli scaffali siamo nell’era della body positivity, basta aprire i social per osservare un quadro diverso.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Post body positivity era: quali cosmetici per il corpo sono i più amati ora?

Notizie correlate

Il corpo che torna a sparire: come abbiamo archiviato la body positivityC’è un’immagine che gira da qualche stagione e che molte di noi hanno visto scorrere sui feed senza riuscire a smettere di guardarla: una modella...

Il corpo che torna a sparire: come abbiamo ha archiviato la body positivityC’è un’immagine che gira da qualche stagione e che molte di noi hanno visto scorrere sui feed senza riuscire a smettere di guardarla: una modella...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Ashley Graham: Il dilagare di farmaci a base di semaglutide sta facendo fare notevoli passi indietro alla body positivity; Ashley Graham Reacts to Glp-1 Era, Says Shift Away From Body Positivity Feels ‘Disheartening’; Stanno cancellando le donne curvy dalle passerelle: Ashley Graham a gamba tesa contro Ozempic.

Body Positivity: perché non è sempre positiva?Ecco di cosa si tratta e perché si sta diffondendo sempre di più. Body Positivity sì o no? Sembrava quasi troppo bello per essere vero, l’esordio del Body Positivity Movement e, a seguire, il suo ... greenme.it

Body Positivity: i profili Instagram da seguire per imparare ad accettare se stesseAmare il proprio corpo tutti i giorni senza remore è - diciamocelo - una lotta continua. Soprattutto quando là fuori ci sono persone che giudicano senza sosta (e anche senza permesso) il nostro ... grazia.it

Mi è arrivata la segnalazione di questo post da parte di utenti riguardo questi farmacista che per vendere i suoi prodotti fa un'informazione ambigua. Oggi la sensibilità verso il body shaming è altissima. Un’affermazione come "noi preferiamo il magro al grasso - facebook.com facebook