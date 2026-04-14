Negli ultimi tempi, si è diffusa un’immagine di una modella che sfilava sulle passerelle di McQueen, indossando pantaloni a vita bassissima e con i fianchi in evidenza, richiamando lo stile degli anni Novanta. Questa rappresentazione ha attirato l’attenzione sui social media, suscitando commenti e riflessioni tra gli utenti. La scena si inserisce in un dibattito più ampio sulla rappresentazione corporea e sulle tendenze estetiche nel mondo della moda.

C’è un’immagine che gira da qualche stagione e che molte di noi hanno visto scorrere sui senza riuscire a smettere di guardarla: una modella sulla passerella di McQueen, pantaloni a vita bassissima, i fianchi che sporgono come si vedeva nei redazionali di Vogue degli anni Novanta. La stessa inquadratura che ricordavamo sul Cioè che leggevamo a 15 anni, o sulle riviste di nostra mamma, che ritagliavamo e attaccavamo agli specchi della nostra camera, dentro l’armadio o sul diario credendo che fossero un modello, non un problema. Ora, con il doppio degli anni e qualche consapevolezza in più, eravamo convinte di esserci lasciate certe immagini di riferimento alle spalle.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il corpo che torna a sparire: come abbiamo archiviato la body positivity

Il corpo che torna a sparire: come abbiamo ha archiviato la body positivityC’è un’immagine che gira da qualche stagione e che molte di noi hanno visto scorrere sui feed senza riuscire a smettere di guardarla: una modella...

Forme uniche | Workshop di argilla & body positivityStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In...

Avvistato un corpo luminoso nei cieli di Campania e Sicilia oggi all'alba: cosa è caduto davvero x.com

Dal discorso al corpo diplomatico, a inizio gennaio, i toni di Leone sono via via saliti, fino al culmine dell’intervento nella Basilica di San Pietro alla Veglia per la pace - facebook.com facebook