Il corpo che torna a sparire | come abbiamo ha archiviato la body positivity

Negli ultimi tempi si sono diffusi sui social media immagini di modelle che indossano capi dalla linea audace, come pantaloni a vita bassissima e fianchi evidenti, richiamando stili degli anni Novanta. Queste rappresentazioni sono spesso associate a campagne di moda di alta gamma e vengono condivise in modo virale tra gli utenti. La diffusione di queste immagini ha sollevato discussioni sui canoni di bellezza e sulla rappresentazione del corpo femminile nel mondo della moda.

C’è un’immagine che gira da qualche stagione e che molte di noi hanno visto scorrere sui senza riuscire a smettere di guardarla: una modella sulla passerella di McQueen, pantaloni a vita bassissima, i fianchi che sporgono come si vedeva nei redazionali di Vogue degli anni Novanta. La stessa inquadratura che ricordavamo sul Cioè che leggevamo a 15 anni, o sulle riviste di nostra mamma, che ritagliavamo e attaccavamo agli specchi della nostra camera, dentro l’armadio o sul diario credendo che fossero un modello, non un problema. Ora, con il doppio degli anni e qualche consapevolezza in più, eravamo convinte di esserci lasciate certe immagini di riferimento alle spalle.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il corpo che torna a sparire: come abbiamo ha archiviato la body positivity Forme uniche | Workshop di argilla & body positivityStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) In... Perché a Nicola Coughlan di Bridgerton non interessa la body positivity: la spiegazione spiazza tuttiL’attrice irlandese Nicola Coughlan, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Penelope Featherington — la misteriosa Lady Whistledown — nella... Avvistato un corpo luminoso nei cieli di Campania e Sicilia oggi all'alba: cosa è caduto davvero x.com Dal discorso al corpo diplomatico, a inizio gennaio, i toni di Leone sono via via saliti, fino al culmine dell’intervento nella Basilica di San Pietro alla Veglia per la pace - facebook.com facebook