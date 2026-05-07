Portualità l’Italia ai tavoli europei | Tardino a Danzica il confronto sulle nuove politiche

In questi giorni si svolge a Danzica l’Assemblea generale dell’European Sea Ports Organisation, con la partecipazione di rappresentanti europei del settore portuale. Tra i presenti c’è anche un rappresentante italiano, che ha preso parte a un confronto dedicato alle nuove politiche portuali europee. L’evento, presieduto da Ansis Zeltiš, riunisce operatori e autorità per discutere delle sfide e delle opportunità nel settore marittimo.

È in corso a Danzica, l’Assemblea generale dell’European Sea Ports Organisation (ESPO), presieduta da Ansis Zelti?š.Si tratta di una voce unificata e forte dei porti marittimi europei nei confronti delle istituzioni dell'Unione Europea a Bruxelles. La segretaria generale di ESPO, Isabelle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Dall’Abruzzo ai tavoli nazionali ed europei, nuove nomine per i Giovani di Confagricoltura (Anga)In Abruzzo c’è un’agricoltura giovane che cresce attraverso il confronto, lo scambio di esperienze e l’apertura verso realtà diverse. Politiche sociali e welfare: a Cesena un tavolo di confronto sulle prospettive futureCostruire un modello di sviluppo sociale in grado di mettere al centro le persone, valorizzare le comunità e rendere il territorio sempre più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: I geodati in porto: la nuova mappatura ISPRA della portualità italiana — Italiano; A Ravenna arriva DePortibus: il festival che mette al centro il futuro dei porti e del Mediterraneo; Incontro a Bari su Adriatico e portualità: I porti pugliesi al centro dei nuovi assetti geopolitici; Road to BEST approda a Civitavecchia il 15 maggio: focus sul futuro della portualità italiana. L’AI in Italia non genera ritorni per il 95% delle aziendeIl passaggio dall’adozione dell'AI alla generazione di ritorni economici è ancora un miraggio per la quasi totalità delle aziende italiane ... lineaedp.it AI, la sfida della sovranità: l’Italia cerca la sua ‘terza via’ tra Usa e CinaSenza autonomia l’Italia rischia di trasformarsi in una 'colonia digitale'. Da qui la necessità di soluzioni trasparenti e allineate. fortuneita.com Vianelli, l'ateneo può contribuire con analisi e soluzioni per Porto Trieste. Oggi all'università convegno sulla portualità #ANSA - facebook.com facebook Per supportare una gestione sostenibile della portualità, ISPRA ha realizzato due nuovi GeoDatabase: Assetto delle Opere Marittime e Aree di Trasformazione Portuali. Leggi la news completa isprambiente.gov.it/it/istituto-in… x.com