Dall’Abruzzo si registrano nuove nomine per i rappresentanti dei Giovani di Confagricoltura, coinvolti in attività a livello nazionale ed europeo. In regione, si nota una presenza crescente di giovani impegnati in agricoltura, che partecipano a incontri e collaborazioni con altre realtà del settore. Le nomine riflettono il rinnovamento e l’espansione di questa figura nel panorama agricolo locale e internazionale.

In Abruzzo c’è un’agricoltura giovane che cresce attraverso il confronto, lo scambio di esperienze e l’apertura verso realtà diverse. Le recenti nomine Anga (Giovani di Confagricoltura) vanno proprio in questa direzione, rafforzando la presenza dell’associazione sia a livello nazionale sia nei tavoli europei, dove si costruiscono le politiche del settore. Laureato in economia con specializzazione in food marketing e strategie commerciali, ha costruito una propria realtà imprenditoriale raccogliendo e rilanciando una tradizione familiare, seguendo direttamente ogni aspetto dell’attività. «Anga per me è davvero un motore di sviluppo», dichiara... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dall’Abruzzo ai tavoli nazionali ed europei, nuove nomine per i Giovani di Confagricoltura (Anga)

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