Il 4 marzo 2026 a Milano sono stati annunciati i vincitori del Premio Giornalistico Rossella Minotti 2025. Rossella Minotti ha lavorato per molti anni alla redazione del Giorno, contribuendo allo sviluppo di numerosi colleghi e lasciando un segno nel giornalismo locale. La cerimonia ha celebrato il suo ricordo attraverso i riconoscimenti assegnati ai professionisti del settore.

Milano, 4 marzo 2026 – Quel sorriso dolce è quello che più manca alla redazione del Giorno, dove Rossella ha lavorato per quasi tutta la sua vita contribuendo alla crescita professionale di tanti colleghi. Consigli preziosi impartiti con pacatezza e senza mai mettersi sulla cattedra. Un lascito prezioso a cui l’ Associazione Lombarda Giornalisti – dal 2019, anno in cui ci ha lasciati a soli 56 anni – ha voluto dare continuità istituendo il Premio giornalistico a lei intitolato e riservato alle giornaliste e ai giornalisti “under 35”. La Giuria del “Premio giornalistico Rossella Minotti” (62 partecipanti, il 60% colleghe) ha deciso all’unanimità i vincitori per il 2025: la cerimonia di premiazione si terrà nella giornata mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 11, in viale Monte Santo 7, a Milano, sede dell’Associazione Lombarda Giornalisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Premio Giornalistico Rossella Minotti 2025, i vincitori

