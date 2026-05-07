Portofino targa Berlusconi emersa dal fango | il sindaco chiarisce

Una targa dedicata a un noto politico è emersa improvvisamente dal fango in un parco di Portofino, suscitando curiosità e domande tra i residenti. Il sindaco ha fornito spiegazioni sul motivo per cui il percorso a lui dedicato è stato chiuso per diversi mesi, senza però entrare nei dettagli delle cause che hanno portato alla scoperta della targa. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi frequenta l’area e di chi segue le vicende locali.

? Cosa scoprirai Cosa ha causato l'emersione improvvisa della targa nel parco?. Perché il percorso dedicato a Berlusconi è rimasto chiuso per mesi?. Chi deve gestire i lavori di ripristino nel Castello Brown?. Dove si trova esattamente il sentiero che collega la villa?.? In Breve Sentiero collega Castello Brown alla villa di Piersilvio Berlusconi.. Inaugurazione posticipata dopo date del 29 settembre e 14 ottobre.. Lavori rallentati da danni strutturali causati da tromba d'aria di dieci anni fa.. Percorso ancora chiuso per necessità di ripristino tecnico del parco.. Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, ha respinto le indiscrezioni sulla scoperta di una targa commemorativa dedicata a Silvio Berlusconi all’interno del parco di Castello Brown.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portofino, targa Berlusconi emersa dal fango: il sindaco chiarisce Notizie correlate Il toccante discorso di Pier Silvio Berlusconi a PortofinoIl toccante discorso di Pier Silvio Berlusconi a Portofino A Portofino, il compleanno di Pier Silvio Berlusconi regala un momento inatteso che lascia... Compleanno di Pier Silvio Berlusconi a Portofino, consegnati 50 pacchi per le famiglie indigentiFedele al suo stile di vita e alla decisione di risiedere a Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha scelto la Piazzetta della Perla del Tigullio per... Tutti gli aggiornamenti Pier Silvio Berlusconi festeggia 57 anni, il dolcissimo gesto per Silvia ToffaninPier Silvio Berlusconi celebra il compleanno a Portofino con una festa intima e una dedica speciale alla compagna di sempre, Silvia Toffanin ... dilei.it Portofino, svelata la passeggiata Silvio Berlusconi ma il sindaco si infuria: Non è ancora prontaIl cartello presente da un anno all’interno del parco di Castello Brown, dove il Cavaliere passeggiava quando stava nel Borgo, è stato scoperto. Il primo cittadino Matteo Viacava: Il percorso è chius ... msn.com