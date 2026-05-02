Il toccante discorso di Pier Silvio Berlusconi a Portofino

A Portofino si è svolto il compleanno di Pier Silvio Berlusconi, durante il quale è stato pronunciato un discorso che ha suscitato emozioni tra i presenti. L’evento è stato caratterizzato da un momento che ha lasciato un’impronta senza svelare subito tutti i dettagli. La cerimonia ha attirato l’attenzione di testimoni e partecipanti, che hanno assistito a un intervento ricco di significato.

. A Portofino, il compleanno di Pier Silvio Berlusconi regala un momento inatteso che lascia il segno senza mostrare tutto subito. Pier Silvio Berlusconi ieri ha compiuto 57 anni e ha voluto festeggiarli in Piazzetta a Portofino con Silvia Toffanin. La scena è quella elegante e luminosa di Portofino, dove il tempo sembra rallentare e le celebrazioni assumono un tono più intimo, quasi domestico, lontano dal fragore milanese. L’amministratore delegato di Mediaset ha scelto una festa misurata, raccolta tra pochi amici e la sua famiglia, con Silvia Toffanin accanto e i figli Lorenzo e Sofia a fare da cornice affettiva a una serata che ha privilegiato la sostanza alla forma.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Gli auguri di Natale di Pier Silvio Berlusconi Notizie correlate Compleanno di Pier Silvio Berlusconi a Portofino, consegnati 50 pacchi per le famiglie indigentiFedele al suo stile di vita e alla decisione di risiedere a Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha scelto la Piazzetta della Perla del Tigullio per... Pier Silvio Berlusconi festeggia a Portofino e dona 100 pacchi alimentari: “Sono grato alla Liguria”In occasione del suo compleanno, festeggiato ieri sera nella Piazzetta di Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha voluto accompagnare la celebrazione... Una raccolta di contenuti Pier Silvio Berlusconi parla di Silvia Toffanin (e si commuove): il discorso al compleanno, celebrato a PortofinoL'amministratore delegato Mediaset compie 57 anni e ricorda anche papà Silvio Berlusconi. Nei giorni scorsi l'omaggio della stampa tedesca ... today.it Pier Silvio Berlusconi celebra Silvia Toffanin e ricorda il padre SilvioIl compleanno di Pier Silvio Berlusconi nella sua Portofino Pier Silvio Berlusconi ha festeggiato il compleanno a Portofino, nella serata di venerdì ... assodigitale.it