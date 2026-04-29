Per il suo 57° compleanno, un noto imprenditore ha scelto di festeggiare a Portofino, nella Piazzetta della Perla del Tigullio. Alla cerimonia hanno partecipato i membri della famiglia, alcuni amici e i sindaci dei comuni limitrofi. Durante l’evento sono stati consegnati cinquanta pacchi alimentari a famiglie bisognose della zona. La scelta di risiedere a Portofino è rimasta fedele allo stile di vita dell’imprenditore.

Fedele al suo stile di vita e alla decisione di risiedere a Portofino, Pier Silvio Berlusconi ha scelto la Piazzetta della Perla del Tigullio per festeggiare i suoi 57 anni. Un evento semplice con la compagna Silvia Toffanin, alcuni amici, i primi cittadini del borgo ligure e di Rapallo. Aperitivo, torta, brindisi e poi il gesto più significativo della celebrazione con cinquanta pacchi di generi alimentari che Piersilvio ha donato alla sindaca di Rapallo per altrettante famiglie indigenti. Queste le parole, nell'occasione, dell'amministratore delegato di Mediaset: “Oggi per me è un compleanno bellissimo e mi rendo conto ancora di più di quanto io sia fortunato.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Compleanno di Pier Silvio Berlusconi a Portofino, consegnati 50 pacchi per le famiglie indigenti

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Oggi è il mio compleanno (ma anche quello del manifesto, di Mussolini appeso, di Paola barale, di Ilary blasi, di Penelope cruz, di Saddam hussein e di pier Silvio Berlusconi) quindi doppio pezzo: x.com