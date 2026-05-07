Porto di Ravenna e Confindustria | piano per un business da 3 miliardi

Il porto di Ravenna e Confindustria hanno presentato un piano strategico volto a sviluppare un business da 3 miliardi di euro. Il progetto coinvolge circa 2.700 lavoratori del settore e punta a rafforzare alcune aree industriali specifiche. Tra i settori che guideranno la crescita ci sono il comparto logistico, quello chimico e quello delle costruzioni navali. L’obiettivo è incrementare le attività portuali e le opportunità occupazionali nella regione.

?? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo piano i 2.700 lavoratori del settore? Quali settori industriali guideranno la crescita del porto di Ravenna? Come cambierà il ruolo della Romagna nei flussi del Mediterraneo? Chi gestirà concretamente gli investimenti per le infrastrutture portuali??? In Breve Partecipazione di Mario Riciputi, Guido Ottolenghi e Antonio Serena Monghini al meeting. Trenta aziende della sezione porto generano tre miliardi di euro di fatturato. Il gruppo industriale coinvo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto di Ravenna e Confindustria: piano per un business da 3 miliardi Notizie correlate Confindustria: Moda made in Italy, piano da 4 miliardi per rilanciare la filieraPresentate alla Camera dei Deputati le Linee guida del Piano industriale per il Sistema Moda Italia elaborate da Confindustria Accessori Moda e... Outdoor italiano, un business da 8 miliardiPartiamo da un numero sorprendente: caccia e outdoor muovono in Italia circa 8 miliardi di euro l'anno, danno lavoro a oltre 88 mila persone e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Accordo sull’autotrasporto container al porto di Ravenna; Porto di Ravenna, ad aprile un +32% rispetto al 2025: Ma ora le istituzioni ci aiutino; Al porto di Ravenna bando per mezzi operativi non inquinanti; Ravenna capitale della e-Nav. Capitaneria di porto di Ravenna. Immissione in servizio del nuovo concessionario rimorchioDa ieri è entrato ufficialmente in servizio il nuovo concessionario del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Ravenna, a conclusione di un articolato e approfondito percorso amministrativo a ... ravennawebtv.it Ravenna, il maxi-modulo della Rosetti Marino è partito verso la Libia: un colosso da 5.200 tonnellate VIDEOIl maxi-modulo realizzato dalla Rosetti Marino ha appena lasciato il porto di Ravenna per dirigersi verso Bouri, a 170 chilometri dalla costa libica. corriereromagna.it Presentazione del “Port Assessment del porto di Ravenna”, strumento sviluppato per analizzare navigabilità, manovre e rischi nei canali portuali. - facebook.com facebook Capitaneria di porto di Ravenna. Immissione in servizio del nuovo concessionario rimorchio Più rimorchiatori e più tecnologia per l’incremento della sicurezza portuale port.ravenna.it/comunicazione/… x.com