In Italia, il settore outdoor genera circa 8 miliardi di euro all’anno, coinvolgendo più di 88 mila lavoratori. Il comparto include armi sportive, attrezzature e turismo venatorio, e si caratterizza per una forte presenza sui mercati esteri. Questi dati evidenziano l’importanza economica di un settore che si sviluppa su più fronti, con un’ampia varietà di prodotti e attività.

Partiamo da un numero sorprendente: caccia e outdoor muovono in Italia circa 8 miliardi di euro l'anno, danno lavoro a oltre 88 mila persone e comprendono un comparto industriale – armi sportive, attrezzature e turismo venatorio – fortemente orientato all'export. Eppure è un settore che fatica a trovare spazio nel racconto pubblico, spesso ridotto a rappresentazioni semplificate. Eos, European outdoor show, prova a raccontarlo in modo diverso. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione approda a Fiere di Parma dal 28 al 30 marzo. «Il mondo dell'outdoor e della caccia - afferma Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma - rappresenta una filiera economica articolata, che coinvolge industria, turismo, gestione del territorio e tradizioni locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Outdoor italiano, un business da 8 miliardi

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