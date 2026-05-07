Porto di Gioia Tauro adesione record allo sciopero | l’80% dei portuali ha incrociato le braccia

Oggi nel porto di Gioia Tauro si è registrato uno sciopero con una partecipazione molto elevata, raggiungendo l’80% dei lavoratori che hanno deciso di non entrare in servizio. La mobilitazione ha coinvolto un’ampia parte del personale portuale, creando una giornata di blocco e di tensione nelle operazioni portuali. La protesta si è svolta in modo compatto e ha avuto un forte carattere simbolico.

Una mobilitazione massiccia, compatta e profondamente simbolica ha segnato oggi la giornata nel porto di Gioia Tauro. I lavoratori del più grande scalo del Mediterraneo hanno risposto con un’adesione straordinaria allo sciopero indetto per chiedere il riconoscimento dell’attività portuale come.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Dignità del lavoro, incroceranno le braccia anche i lavoratori portuali di Gioia TauroIl prossimo 7 maggio i lavoratori portuali di tutta Italia incroceranno le braccia, dando vita a una mobilitazione nazionale che nasce da un’esigenza... Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi”Gioia Tauro: “Nel porto container pieni di armi” Nel porto di Gioia Tauro cinque container di materiale bellico per Israele Ci sono cinque container... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: NewsRoom - Porto di Gioia Tauro: come avviene la scoperta di un carico di cocaina - NewsRoom 04/05/2026 - Video; Nuovi container al porto di Gioia Tauro con materiale per la guerra di Israele - Pressenza; Porto di Gioia Tauro, Tridico: Controlli sui containter, non può diventare hub di guerra; Il porto di Gioia Tauro tra i punti fermi di una rotta alternativa a Hormuz. Msc Edith II è in porto. Prosegue la protesta di movimenti e sindacati di baseIl materiale a doppio uso che trasporta l'enorme porta container è arrivato nello scalo. E' un traffico illegale denunciano gli attivisti. L'esposto presentato dalla rete bds Italia. Da Creta la Flo ... rainews.it M5S: «Acciaio per munizioni verso Israele al porto di Gioia Tauro, chiesta ispezione urgente»ROMA Secondo informazioni qualificate alcuni containers contenenti acciaio destinato alla produzione di proiettili da artiglieria da 155 mm sarebbero stati scaricati nel porto di Gioia Tauro da una n ... corrieredellacalabria.it "Industria del genocidio", nel report nazionale anche il porto di Gioia Tauro - facebook.com facebook Il Porto di Gioia Tauro è la prima piattaforma di transhipment del Mediterraneo. È asset strategico per economia calabrese e per corridoi commerciali europei. Non può, e non deve, trasformarsi in nodo logistico per il traffico di armamenti verso teatri di guerra a x.com