Dignità del lavoro incroceranno le braccia anche i lavoratori portuali di Gioia Tauro

Il 7 maggio i lavoratori portuali di tutta Italia manifesteranno con uno sciopero generale. La mobilitazione coinvolge anche i dipendenti di Gioia Tauro, che si fermeranno per chiedere il rispetto della dignità del lavoro e di condizioni più eque. La protesta si inserisce in una più ampia azione di protesta contro le condizioni di lavoro considerate non adeguate e per rivendicare maggiori tutele sociali.

Il prossimo 7 maggio i lavoratori portuali di tutta Italia incroceranno le braccia, dando vita a una mobilitazione nazionale che nasce da un’esigenza non più rinviabile: il riconoscimento della dignità del lavoro e della giustizia sociale. In questo contesto, i portuali di Gioia Tauro saranno in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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