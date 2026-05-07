A Portici si sono svolti i festeggiamenti in onore di San Ciro, il patrono della città. Durante le celebrazioni, decine di migliaia di persone si sono radunate nelle strade, partecipando alle processioni e alle attività religiose. In contemporanea, molti hanno seguito gli eventi anche attraverso piattaforme online, contribuendo a mantenere viva la tradizione. La giornata ha visto momenti di fede e di festa, con un’ampia partecipazione della comunità locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La città di Portici ha festeggiato con grande fervore la festa di San Ciro, il suo santo patrono, domenica 3 maggio. Questa giornata è stata un’occasione unica per unire la comunità in preghiera e celebrazione, dimostrando un forte legame tra i cittadini e il loro referente spirituale. Portici, con la sua storia ricca di tradizioni, ha visto le sue strade animarsi in un clima di gioia e devozione. I festeggiamenti hanno preso avvio già dalla mattina, quando la piazza dedicata a San Ciro ha ospitato una messa solenne officiata da mons.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Portici festeggia San Ciro: centinaia di migliaia in strada e online per la tradizione.

SAN CIRO GROTTAGLIE - SOLENNE PROCESSIONE IN DIRETTA | #SpecialeSanCiro2026

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Il raduno è previsto alle ore 9.00 presso il piazzale antistante la Chiesa di San Ciro - facebook.com facebook