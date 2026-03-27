No Kings domani la manifestazione a Roma contro guerra e autoritarismo | Saremo centinaia di migliaia

Domani a Roma si terrà la manifestazione No Kings, che coinvolgerà centinaia di migliaia di persone. Il corteo partirà da piazza della Repubblica e si concluderà a San Giovanni, con l'obiettivo di protestare contro la guerra e l’attuale governo. L’evento è stato annunciato come una mobilitazione di grande portata, con partecipanti provenienti da diverse aree della città.

Sabato 28 marzo la manifestazione No Kings a Roma, da piazza della Repubblica a San Giovanni, contro guerra e governo Meloni. Oltre settecento sigle partecipanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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