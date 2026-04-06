Nella giornata di oggi, tra Crotone e Cirò si è svolta un’operazione di sicurezza coordinata dal Questore. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato all’arresto di una persona accusata di furto di un’auto, oltre a molti controlli su strada e controlli di persone e veicoli nella zona. L’operazione ha riguardato un ampio raggio territoriale, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

Il Questore Renato Panvino ha coordinato un’operazione di sicurezza massiccia tra Crotone e Cirò. L’intervento ha portato all’arresto di un uomo per il furto di un’auto e a numerosi controlli del territorio. L’azione è stata distribuita su più fronti, coinvolgendo diverse specialità della Questura. L’obiettivo era il monitoraggio preventivo delle aree urbane e delle arterie di collegamento provinciale. La rete dei controlli tra città e stazioni. A Crotone, gli agenti delle Volanti hanno identificato 224 persone, di cui 59 risultano avere precedenti penali. In questa fase dell’operazione, le forze dell’ordine hanno anche segnalato alla magistratura un individuo sorpreso a danneggiare con un oggetto metallico il portone di una casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone e Cirò sotto assalto: maxi blitz, un arresto e centinaia

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