Porta l' animale domestico dalla veterinaria e le ruba il portafogli | 49enne arrestata

Una donna di 49 anni è stata arrestata a Verona dopo aver sottratto il portafoglio di una veterinaria durante una visita con il suo animale domestico. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 5 maggio all’interno di una clinica veterinaria cittadina. La polizia di Stato, intervenuta sul posto, ha eseguito l’arresto della donna, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Avrebbe rubato il portafogli delle veterinaria cui aveva affidato il suo pet ed è finita in manette. È stata la polizia di Stato di Verona, nella tarda mattinata di martedì 5 maggio, ad arrestare la 49enne in una clinica cittadina. Gli agenti delle volanti sono intervenuti nelle struttura.🔗 Leggi su Veronasera.it

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