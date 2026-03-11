Sfila il portafogli dalla tasca del cliente al supermercato | arrestata 26enne

Nella mattina dell’8 marzo, i Carabinieri di Ponsacco hanno arrestato una donna straniera di 26 anni dopo averla sorpresa mentre trafugava il portafoglio dalla tasca di un cliente in un supermercato della zona. L’intervento è avvenuto immediatamente, e l’arresto è stato eseguito sul posto. La donna è stata condotta in caserma per le procedure di rito.

Nella mattina dello scorso 8 marzo, i Carabinieri della Stazione di Ponsacco hanno arrestato una donna straniera di 26 anni per furto in un supermercato.L'episodio si è consumato all'interno di un noto punto vendita dove la donna, approfittando della distrazione di un avventore impegnato negli.