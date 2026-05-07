Durante gli Internazionali di Roma, Matteo Berrettini ha subito una sconfitta in due set contro il giocatore Popyrin, con i punteggi di 6-2 e 6-3. Nel corso del match, Popyrin ha perso un pezzo della racchetta, mentre Berrettini ha mostrato segni di insofferenza, arrivando anche a infuriarsi. La partita si è conclusa con il tennista italiano che ha lasciato il campo senza ulteriori commenti.

Altra giornata amara per Matteo Berrettini, costretto ad arrendersi in due set (6-2 6-3) a Popyrin agli Internazionali di Roma. Il match ha suscitato l’attenzione delle cronache per via di un episodio avvenuto a inizio del secondo set: durante uno scambio, il bumper – il dispositivo che serve per diminuire le vibrazioni delle corde all’impatto con la pallina – si è staccato dalla racchetta di Popyrin e è volato a terra. L’arbitra del match, Aurelie Tourte, ha deciso di interrompere lo scambio e far ripetere il punto, valutando l’accaduto come un elemento di disturbo per i giocatori. Berrettini, non d’accordo con la decisione, è andato a confrontarsi con la giudice di sedia direttamente sotto rete.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Popyrin perde un pezzo di racchetta, Berrettini si infuria: ecco cosa è successo

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