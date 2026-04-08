Durante il torneo di Montecarlo, Daniil Medvedev ha avuto un acceso momento di nervosismo durante il match contro un avversario italiano. In più occasioni, ha colpito ripetutamente la racchetta, frantumandola. Il pubblico ha mostrato disapprovazione mentre il giocatore manifestava il suo disagio, commentando di non amare la superficie in terra rossa e di essere ormai rassegnato a questa condizione.

“ La terra rossa non mi è mai piaciuta e ormai sono rassegnato “. Così si era espresso Daniil Medvedev alla vigilia del torneo di Montecarlo, primo grande appuntamento della stagione sul mattone tritato. Eppure, nel suo palmarès figura anche il prestigioso successo agli Internazionali d’Italia di Roma nel 2023. Nonostante ciò, il moscovita continua a vivere con grande difficoltà il passaggio dal cemento alla terra. Alla luce di questo, quanto sta accadendo nella sfida sul campo Ranieri III contro Matteo Berrettini non sorprende. Il russo, infatti, ha disputato un primo set nettamente al di sotto delle aspettative, in balia delle iniziative dell’avversario e incapace di trovare contromisure efficaci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medvedev perde la testa contro Berrettini: racchetta frantumata a ripetizione, il pubblico disapprova

Medvedev, che follia: distrugge la racchetta tra gli olé del pubblico. A fine gara i fischi di MontecarloPerde la testa Daniil Medvedev nel match del secondo turno a Montecarlo, contro Matteo Berrettini.

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