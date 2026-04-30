Il Presidente della Repubblica parteciperà alle celebrazioni del Primo Maggio con una visita ufficiale presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera. L’evento si svolgerà nella giornata di oggi e vedrà il capo dello Stato visitare i locali dello stabilimento toscano. La visita rappresenta un momento di riferimento per le celebrazioni del giorno dei lavoratori.

PONTEDERA – Mattarella aprirà le celebrazioni del Primo Maggio con una visita istituzionale nello storico stabilimento toscano della Piaggio a Pontedera. Il Presidente della Repubblica porta al centro il tema del lavoro, tra produzione industriale, innovazione e diritti dei lavoratori. Ad accoglierlo ci sarà il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi che si ritiene orgoglioso dell’organizzazione e della celebrazione della famosissima Vespa, simbolo del made in Italy, che proprio quest’anno (2026) compie 80 anni, “Le piazze, le Vespa in strada, i sorrisi, le generazioni che si incontrano attorno a qualcosa che per noi non è solo un simbolo, ma parte della nostra identità” scrive il sindaco in un suo post Instagram.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mattarella, Primo Maggio in visita al museo Piaggio di Pontedera

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