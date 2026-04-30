Sergio Mattarella a Pontedera Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo Maggio

Il presidente della Repubblica si trova a Pontedera, dove ha visitato lo stabilimento della Piaggio. La visita si è svolta il 30 aprile 2026, in occasione della vigilia del Primo Maggio. La città ha recentemente festeggiato gli 80 anni della produzione della Vespa. Durante l’evento, il presidente ha incontrato i rappresentanti dell’azienda e osservato da vicino le attività dello stabilimento. La visita è avvenuta in una giornata caratterizzata da clima di festa e di celebrazione locale.

Pontedera (Pisa), 30 aprile 2026 – E’ il giorno di Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica ha scelto la città della Vespa, fresca dei festeggiamenti per i suoi 80 anni, per una visita istituzionale alla Piaggio alla vigilia del 1 Maggio, Festa dei Lavoratori. Mattarella farà subito tappa agli uffici dirigenziali per incontrare i vertici aziendali, quindi i fratelli Colaninno, poi la visita proseguirà in fabbrica e al Museo Piaggio, dove si terranno gli interventi istituzionali. GERMOGLI PH: 29 APRILE 2026 PONTEDERA MUSEO PIAGGIO SI PREPARA A MATTARELLA © LUCA BONGIANNI FOTOCRONACHE GERMOGLI La cittadinanza assiste all’evento da viale Rinaldo Piaggio, dove è stato allestito un maxischermo attraverso il quale poter seguire le celebrazioni e gli interventi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo Maggio mattarella a pontedera Notizie correlate Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a PontederaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pontedera il prossimo 30 aprile. Leggi anche: Mattarella torna a Pontedera, la visita alla vigilia del 1 Maggio. Franconi: “La aspettiamo Presidente” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 30 Aprile 2026; Il Presidente Sergio Mattarella a Pontedera: tutti i provvedimenti al traffico; Sergio Mattarella alla Piaggio di Pontedera: i tre momenti chiave della visita; Il presidente a Pontedera. Mattarella visita la Piaggio. Simbolo d’identità italiana. Sergio Mattarella a Pontedera. Il presidente della Repubblica in visita alla Piaggio alla vigilia del Primo MaggioLavoro e lavoratori, dignità e sicurezza ma anche il riconoscimento alla Vespa fresca di festeggiamenti per i suoi 80 anni. Gli aggiornamenti sulla visita del Capo dello Stato in Toscana ... lanazione.it La Toscana pronta ad accogliere Sergio MattarellaPONTEDERA: Il presidente della Repubblica è atteso in visita a Pontedera alla vigilia della Festa dei Lavoratori. L'agenda, i preparativi, le iniziative ... toscanamedianews.it Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il ricevimento di una delegazione del Premio Strega al Quirinale ribadisce il ruolo fondamentale della cultura. «Se i potenti leggessero invece di coltivare autobiografie, ne avremmo beneficio», ha dichi - facebook.com facebook "Se alcuni potenti del mondo, anziché coltivare improbabili e immaginarie autobiografie, si dedicassero a leggere, probabilmente avremmo tutti un grande beneficio". Sono le parole di Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione del Premio Stre x.com