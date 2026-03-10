Il governo ha approvato in Consiglio dei ministri il decreto riguardante i commissari straordinari per il Ponte sullo Stretto, dopo un mese di negoziati tecnici e un'analisi approfondita presso la Ragioneria generale dello Stato. Contestualmente, sono stati annunciati uno slittamento di 2,8 miliardi di euro e l'eliminazione delle scadenze per l'avvio dei lavori, con il ministro che ha dichiarato di non fissare più date precise.

Dopo un mese di gestazione tra limature tecniche e un lungo passaggio alla Ragioneria generale dello Stato, è stato approvato in Cdm il decreto sui commissari straordinari messo a punto dal ministero delle Infrastrutture, dopo un primo esame il 5 febbraio scorso, e tornato ieri sul tavolo di Palazzo Chigi per un via libera finale reso necessario dal restyling sui contenuti che ne hanno cambiato alla radice i connotati. Un semaforo verde salutato con «grande soddisfazione» dal ministro Matteo Salvini e che dà il via libera al nuovo iter per il Ponte sullo Stretto e che conferma «lo stanziamento di 13,5 miliardi per la realizzazione dell’opera a partire dal 2026, in accordo con tutti i dicasteri interessati», come recita una nota di Porta Pia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ponte sullo Stretto, slittano 2,8 miliardi di euro. Salvini: sull’avvio dei lavori non do più scadenze

