Tramvia al via i lavori notturni su Ponte San Niccolò

A Firenze sono iniziati i lavori notturni sul Ponte San Niccolò per la realizzazione della nuova linea tramviaria diretta a Bagno a Ripoli. Le operazioni sono state avviate il 6 maggio 2026 e coinvolgono l’intervento sulla struttura del ponte durante le ore notturne. La fase di cantiere proseguirà con attività programmate in modo da minimizzare i disagi durante il giorno. La costruzione della linea si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo del trasporto pubblico cittadino.

Firenze, 6 maggio 2026 - Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli (Firenze). Da stanotte, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è in programma l’intervento su Ponte San Niccolò per effettuare il collegamento della nuova sottostazione elettrica alla rete di alimentazione. I lavori saranno effettuati in due fasi: stanotte dalle 1 alle 5.30 sarà interessata la corsia lato centro con chiusura della direttrice da lungarno Pecori Giraldi verso piazza Ferrucci. Questo è l' itinerario alternativo per i veicoli provenienti da lungarno Pecori Giraldi e diretti in piazza Ferrucci e lungarno Cellini: lungarno del Tempio-lungarno Colombo-Ponte Da Verrazzano-piazza Ravenna-lungarno Ferrucci-piazza Ferrucci.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia, al via i lavori notturni su Ponte San Niccolò Notizie correlate Leggi anche: Nuova tramvia su Verrazzano, lavori sul ponte per 152 giorni. Ma le analisi saranno decisive Leggi anche: Seriate, asfaltature in città: lavori notturni su via Italia dal 7 al 25 aprile