Sono iniziati i lavori di consolidamento del ponte Meccadinardo, un elemento storico che attraversa il territorio di Filiano. Gli interventi prevedono l’installazione di tiranti in acciaio per rafforzare la struttura e tecniche moderne di restauro per preservare la volta antica. Le operazioni puntano a garantire la stabilità del ponte, considerato un simbolo locale, mantenendo intatta la sua integrità nel tempo.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi tiranti in acciaio la stabilità del ponte?. Quali tecniche moderne verranno usate per salvare la volta storica?. Chi gestirà concretamente i cantieri per limitare i disagi viari?. Perché questo intervento è fondamentale per la viabilità tra le frazioni?.? In Breve Investimento di 185.817,38 euro per il consolidamento strutturale del manufatto.. Intervento tecnico su volta in muratura tramite arco armato e tiranti in acciaio.. Obiettivo sicurezza per la viabilità sulla strada provinciale ex SS 93 Appulo Lucana.. Progetto inserito nel piano infrastrutturale della Provincia di Potenza presieduta da Christian Giordano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte Meccadinardo: via ai lavori per salvare il simbolo di Filiano

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