Pulizia e restauro per il simbolo di Rimini il Ponte di Tiberio chiude per i lavori di maquillage

Lunedì 4 maggio prenderanno il via i lavori di pulizia e restauro del Ponte di Tiberio, il monumento di circa duemila anni che rappresenta uno dei simboli di Rimini. Le operazioni, che dureranno alcuni giorni, interesseranno la struttura del ponte con l'obiettivo di preservarne l'integrità e l'aspetto esteriore. Durante i lavori, il ponte sarà chiuso al pubblico per consentire le operazioni di intervento.

Inizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città. Un intervento che consentirà di valorizzare la bellezza di uno tra i principali patrimoni storici e culturali riminesi e che si completa con il progetto di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Chiesa della Spina: iniziati i lavori di restauro e puliziaL'intervento prevedere varie sistemazioni anche al sistema di copertura e al soffitto. Leggi anche: A Casa Buonarroti visibile il restauro del capolavoro di Tiberio Titi Tutti gli aggiornamenti Rimini, al via il restauro del Ponte di Tiberio: ci sarà anche nuovo impianto di illuminazioneInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città di Rimini. Il progetto di restauro, sviluppato sulla base di rilievi tri ... altarimini.it Rimini, lavori al Ponte di Tiberio: ecco quando sarà chiuso in maggioInizieranno lunedì 4 maggio i lavori di pulitura e restauro del Ponte di Tiberio, monumento simbolo di Rimini. Un intervento che consentirà di ... corriereromagna.it