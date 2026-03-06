Ponte Soranna | un anno di code il PSI chiede chiarezza ai lavori

Il Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota ufficiale al Comune di Ispani e all’ANAS, chiedendo aggiornamenti sui tempi di completamento dei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Soranna. Dopo un anno di code e disagi, i rappresentanti politici vogliono conoscere lo stato di avanzamento e le tempistiche previste per il ripristino.

Il Coordinamento del Partito Socialista Italiano – Golfo di Policastro ha inviato una nota formale al Comune di Ispani e all'ANAS per chiedere chiarimenti sui tempi di conclusione dei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Soranna. L'intervento, avviato nel marzo 2025, trascina da un anno senza che si intraveda una data certa per il termine, generando disagi quotidiani per la viabilità locale. La situazione attuale vede la carreggiata ridotta, con code di veicoli in entrambe le direzioni che impediscono il transito rapido dei mezzi di emergenza come ambulanze e vigili del fuoco. Gianfrancesco Caputo, coordinatore del partito, sottolinea l'urgenza di trovare una soluzione alternativa per garantire la sicurezza pubblica.