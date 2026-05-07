Ponte Ferrante Castelli chiuso | cedimento giunto e caos per i pendolari

Il ponte Ferrante Castelli è stato chiuso dopo che si è verificato un cedimento strutturale, causando disagi ai pendolari e alle aziende della zona. Le segnalazioni di ossidazione, inviate già a dicembre, non hanno ricevuto risposte né interventi. Le attività commerciali stanno affrontando un calo dell’80% nei ricavi e cercano soluzioni per superare questa crisi improvvisa, mentre le autorità stanno valutando le prossime mosse per la riapertura del ponte.

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? Cosa scoprirai Perché le segnalazioni di ossidazione di dicembre sono state ignorate?. Come faranno le aziende locali a sopravvivere al calo dell'80%?. Chi deve rispondere del mancato intervento dopo i primi segnali?. Quali deviazioni dovranno affrontare i pendolari per evitare i 25 km?.? In Breve Anomalie da ossidazione segnalate già a dicembre 2025 su componenti strutturali del ponte.. Attività economiche locali registrano un crollo del fatturato fino all'80% in pochi giorni.. Deviazioni obbligatorie per i pendolari superano i 25 chilometri tra Lodi e Cremona.. Tavolo istituzionale fissato a Montodine per sabato 9 maggio con referente Domenico Ossino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Ferrante Castelli chiuso: cedimento giunto e caos per i pendolari Notizie correlate Genova, frana via Napoli: parco chiuso, 52 evacuati, nuovo cedimentoNuovo allarme per via Napoli: si allarga il fronte della frana, chiusura del parco Gavoglio Un nuovo cedimento si è verificato questa mattina in via... FiPiLi, ponte mobile riallineato dopo il cedimentoLIVORNO – Il ponte mobile sulla FiPiLi va verso la riapertura dopo il cedimento del meccanismo di sollevamento registrato nei giorni scorsi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il ponte sull’Adda chiuso dopo il cedimento: sabato 9 maggio un vertice tra comuni e province; Il ponte Castelli chiuso: Subito una soluzione; Chiusura del ponte a Montodine: Un campanello d'allarme per la manutenzione lombarda; Ponte fra Bertonico e Montodine, si valuta l’introduzione del senso unico alternato. Il ponte Castelli chiuso: «Subito una soluzione»«Già ne abbiamo poche, se poi non sono utilizzabili...», analizza. Sottolineando come il Ferrante Castelli, il viadotto strallato ora vietato al traffico, non sia solo fondamentale per raggiungere le ... laprovinciacr.it Il ponte sull’Adda chiuso dopo il cedimento: sabato 9 maggio un vertice tra comuni e provinceLa gestione dell’emergenza legata al ponte Ferrante Castelli tra Bertonico e Montodine entra in una fase decisiva. Dopo l’ordinanza che ha dichiarato l’inagibilità della struttura, interrompendo di ... ilcittadino.it La chiusura del ponte Ferrante Castelli mette in luce le criticità nella manutenzione delle infrastrutture lombarde, evidenziando la necessità di interventi preventivi Leggi tutto - facebook.com facebook