FiPiLi ponte mobile riallineato dopo il cedimento

Il ponte mobile sulla strada FiPiLi è stato riallineato dopo il cedimento del meccanismo di sollevamento avvenuto nei giorni scorsi. I lavori di ripristino sono stati completati e si preparano a riaprire al traffico. La circolazione sulla strada statale è temporaneamente sospesa mentre vengono ultimate le verifiche di routine. Nessuna informazione è stata diffusa sui tempi di riapertura definitiva.

LIVORNO – Il ponte mobile sulla FiPiLi va verso la riapertura dopo il cedimento del meccanismo di sollevamento registrato nei giorni scorsi. Nella giornata di domenica 8 marzo l’ impalcato del ponte è stato riallineato in posizione orizzontale grazie all’intervento di tre grandi gru, che hanno consentito di riportare la struttura sui supporti provvisori. “L’operazione – spiega Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla FiPiLi – rappresenta un passaggio decisivo per la riapertura del collegamento tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e la rotonda della Darsena Toscana ”. Secondo quanto comunicato dall’ Avr la struttura non ha subito deformazioni critiche, permettendo così la riapertura al traffico veicolare dalla mattina di mercoledì, dopo le ultime verifiche tecniche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - FiPiLi, ponte mobile riallineato dopo il cedimento Articoli correlati Leggi anche: Livorno: riallineato il ponte collassato della Fipili. I lavori proseguono. La data della possibile riapertura Fipili, cede viadotto mobile Livorno: viabilità deviata sul ponte Mogadiscio. Ecco quando riapreLa Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario della Fipili e Avr, gestore della manutenzione, fanno sapere in serata attraverso una nota che... Tutti gli aggiornamenti su FiPiLi ponte mobile riallineato dopo il... Temi più discussi: Ponte mobile della Fi-Pi-Li riallineato. Ora il via alle via verifiche; ll lavoro serrato per riallineare il ponte mobile che ha ceduto sulla Fipili: cautela sulla riapertura; Livorno: riallineato il ponte collassato della Fipili. I lavori proseguono. La data della possibile riapertura; Ponte mobile riallineato, mercoledì la riapertura al traffico veicolare. Livorno: riallineato il ponte collassato della Fipili. I lavori proseguono. La data della possibile riaperturaLa struttura torna nelle guide grazie al lavoro dei tecnici e alle imponenti gru che hanno sollevato la struttura. Ma adesso ci saranno altri interventi e una serie di verifiche prima che i veicoli ... lanazione.it ll lavoro serrato per riallineare il ponte mobile che ha ceduto sulla Fipili: cautela sulla riaperturaI tecnici alll’opera anche ieri con le gru Bettarini. Il sopralluogo di Emma Donnini del Consiglio Metropolitano. I motivi del guasto e come si procede ora ... lanazione.it In #FiPiLi rallentamenti verso Pisa tra Cascina e Pisa nord-est #viabiliTOS x.com Riallineato il ponte mobile collassato nella parte finale della Fipili - facebook.com facebook