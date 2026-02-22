Genova frana via Napoli | parco chiuso 52 evacuati nuovo cedimento

Una frana si è verificata questa mattina in via Napoli, a Genova, causando la chiusura del parco Gavoglio e l’evacuazione di 52 persone. Il cedimento ha interessato un tratto di strada vicino all’area verde, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La frana si è estesa, peggiorando le condizioni del terreno e costringendo le autorità a intervenire immediatamente per mettere in sicurezza l’area. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Nuovo allarme per via Napoli: si allarga il fronte della frana, chiusura del parco Gavoglio. Un nuovo cedimento si è verificato questa mattina in via Napoli, zona Oregina, a Genova, aggravando la situazione già critica del territorio. Le autorità hanno disposto la chiusura precauzionale del parco Gavoglio mentre si valutano i rischi e si attendono i risultati delle analisi strutturali sui palazzi circostanti. L'evento odierno, che segue il crollo del muraglione di giovedì scorso e l'evacuazione di 52 persone, solleva preoccupazioni sulla stabilità del versante e sulla necessità di interventi strutturali urgenti.