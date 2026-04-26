Il manutentore delle telecamere di casa Tronelli è stato iscritto nel registro degli indagati per aver presumibilmente ottenuto accesso a video privati di Stefano De Martino. La vicenda riguarda la possibilità che l’uomo abbia violato la privacy dell’ex concorrente di talent show, entrando nei sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione. Le indagini sono in corso per verificare eventuali responsabilità e chiarire i fatti.

Il tecnico che si occupava della manutenzione delle telecamere di sicurezza della casa di Caroline Tronelli, ex fidanzata di Stefano De Martino, potrebbe aver conservato la password wifi e così aver avuto accesso ai video privati della coppia. Sarebbe questa l’ipotesi degli investigatori che stanno indagando sulla diffusione di un filmato rubato dello showman. Indagato il tecnico della sicurezza Le indagini su chi ha diffuso il video di De Martino L'ipotesi della vendita del video intimo a un sito Indagato il tecnico della sicurezza Come riporta Il Messaggero, il sospetto è che durante un intervento di manutenzione delle telecamere, il tecnico abbia conservato la password della rete wifi, utilizzandola poi per accedere al circuito di videosorveglianza di casa Tronelli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefano De Martino e i video intimi rubati, indagato il tecnico della sicurezza di casa Tronelli: l'accusa

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