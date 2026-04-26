Un tecnico incaricato della manutenzione del sistema di videosorveglianza di una persona è stato indagato per aver inserito un software che gli ha permesso di accedere alle telecamere di casa. Dopo aver visualizzato un video di una coppia in momenti privati, ha condiviso il materiale su un sito di contenuti per adulti. Le accuse riguardano reati di revenge porn e accesso illecito ai sistemi informatici.

Secondo gli investigatori, il professionista avrebbe deciso di agire quando è venuto a conoscenza della storia tra il conduttore di Rai1 e la studentessa di origine napoletana Revenge porn e introduzione illecita al sistema informatico. Sono questi i reati contestati al tecnico che per anni ha curato la manutenzione del sistema di video sorveglianza della casa di Caroline Tronelli, l’ex fidanzata di Stefano De Martino, e che ha divulgato un video intimo della coppia. Secondo gli investigatori, il professionista avrebbe deciso di agire quando è venuto a conoscenza della storia tra il conduttore di Rai1 e la studentessa di origine napoletana, figlia di Stefano Tronelli (fondatore della Tron Group Holding, nota società di consulenza strategica e gestionale).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si è infiltrato nelle telecamere, ha immortalato De Martino e Caroline Tronelli in intimità e poi ha pubblicato tutto su Pornhub”: il tecnico della manutenzione indagato per revenge porn

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