Politiche abitative a Parma | risultati importanti ma è necessario riconoscere il percorso da cui nascono

"Il convegno "La casa al centro" ha restituito un quadro concreto delle politiche abitative cittadine. I dati del Sindaco Guerra e dell'Assessore Brianti delineano risultati rilevanti: oltre 10 milioni di euro per il recupero di 601 alloggi ERP sfitti, 205 alloggi riqualificati tramite PNRR, e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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“I Comuni e i sindaci non hanno bisogno di commissari perché le tempistiche e le azioni da fare sulle politiche abitative a livello cittadino le sanno benissimo”. Lo ha affermato #SaraFunaro, sindaca di Firenze e delegata nazionale Anci per le politiche abitative - facebook.com facebook