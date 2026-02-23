Politiche abitative | al via progetto di Edilizia Sociale Abitare+Parma

Il Comune ha avviato il progetto “Abitare+Parma” per rispondere alla carenza di alloggi accessibili e riqualificare aree dismesse. La causa di questa iniziativa è la crescente domanda di case a prezzi contenuti tra i cittadini. Il piano prevede la costruzione di nuove abitazioni e il recupero di zone inutilizzate della città. La prima fase coinvolge diversi quartieri e punta a offrire soluzioni abitative più accessibili.

Il Comune avvia concretamente il programma “ABITARE+PARMA”, un progetto pensato per realizzare nuove abitazioni a costi sostenibili e riqualificare alcune aree della città oggi nella disponibilità del Comune ma non ancora utilizzate. L’obiettivo è aumentare il numero di case accessibili per chi vive e lavora a Parma, in particolare famiglie e lavoratori che oggi incontrano difficoltà nel trovare un alloggio a prezzi compatibili con il proprio reddito. Il programma prevede la costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale in dieci aree di proprietà comunale, insieme a interventi di riqualificazione urbana e sviluppo dell’efficienza energetica degli edifici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

