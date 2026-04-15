Politiche Abitative | riaperto il bando per gli alloggi del Mosaico Abitativo Solidale

È stato riaperto il bando speciale ERS 2025 per l’assegnazione di alloggi presso la Residenza “MAS1 – Mix House” in via Taro. Questa iniziativa riguarda studenti e studentesse fuori sede e fa parte delle politiche dedicate al diritto allo studio e all’accesso all’abitare. La riapertura del bando permette di presentare nuove domande per ottenere un alloggio all’interno della struttura.

È stato riaperto il bando speciale ERS 2025 per l’assegnazione di alloggi alla Residenza “MAS1 – Mix House” di via Taro, destinata a studentesse e studenti fuori sede, nell’ambito delle politiche per il diritto allo studio e l’accesso all’abitare. Le domande potranno essere presentate fino al 14.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Eleonora Pini è il nuovo assessore a Pontedera per Politiche abitative e Polizia municipale Valutazione individuale per nuovi alloggi turistici sulle coperture abitative in TrentinoIl presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che ogni richiesta di trasformazione di coperture abitative in... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Politiche abitative in Senato: tre ddl per sbloccare il mercato; Diritto alla casa e rifiuti: doppio incontro a Macerata. Il Terzo Polo: Sì all’inceneritore. Politiche abitative in Senato: tre ddl per riportare milioni case già costruite in affittoLeggi su Sky TG24 l'articolo Politiche abitative in Senato: tre ddl per riportare milioni case già costruite in affitto ... tg24.sky.it Cal: Amirante, ok a ddl sulle politiche abitativeUdine, 13 apr - Il disegno di legge sulle politiche abitative regionali nasce da un lungo lavoro di ascolto e aggiorna la risposta pubblica a bisogni abitativi che oggi sono piÃ¹ ampi e ... ilgazzettino.it “Il ddl sulle politiche abitative aggiorna la risposta pubblica ai nuovi bisogni della casa”. Così l'assessore Amirante oggi al #Cal: via libera unanime al provvedimento tinyurl.com/42ar2dxy x.com “Senza politiche abitative e di attrattività dei territori, il rischio è quello di non riuscire a garantire servizi essenziali” spiega il presidente dell'Ordine degli Infermieri Leggi l'articolo https://tinyurl.com/5bpt7tce - facebook.com facebook