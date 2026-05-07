Polisportiva Borghesiana calcio | accordo con l’Asd Emotional Sport del presidente Minafra

Da romatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polisportiva Borghesiana calcio ha annunciato un accordo con l’Asd Emotional Sport, associazione fondata nel febbraio 2021. La società sportiva, con sede a Roma, ha deciso di collaborare con l’associazione per migliorare l’organizzazione e i dettagli delle proprie attività calcistiche. La partnership mira a integrare le iniziative dell’associazione, che si concentra sulla valorizzazione delle emozioni nei contesti sportivi.

Roma – Il settore calcio della Polisportiva Borghesiana vuole curare i dettagli. Anche per questo il club capitolino ha ufficializzato l’accordo con l’Asd Emotional Sport, associazione nata nel febbraio del 2021 con l’intento di diffondere l’importanza del ruolo delle emozioni nei contesti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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