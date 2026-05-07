Polisportiva Borghesiana calcio | accordo con l’Asd Emotional Sport del presidente Minafra

La Polisportiva Borghesiana calcio ha annunciato un accordo con l’Asd Emotional Sport, associazione fondata nel febbraio 2021. La società sportiva, con sede a Roma, ha deciso di collaborare con l’associazione per migliorare l’organizzazione e i dettagli delle proprie attività calcistiche. La partnership mira a integrare le iniziative dell’associazione, che si concentra sulla valorizzazione delle emozioni nei contesti sportivi.

Roma – Il settore calcio della Polisportiva Borghesiana vuole curare i dettagli. Anche per questo il club capitolino ha ufficializzato l’accordo con l’Asd Emotional Sport, associazione nata nel febbraio del 2021 con l’intento di diffondere l’importanza del ruolo delle emozioni nei contesti.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Polisportiva Borghesiana calcio promossa in Prima categoria Polisportiva Borghesiana (ginnastica ritmica), Vichi e Compagno: “Un inizio 2026 molto positivo”Roma – Ha cominciato l’anno nuovo col botto il settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Scheda squadra Lodigiani Calcio 1972. Borghesiana: ufficiale l'accordo con l'Asd Emotional SportIl settore calcio della Polisportiva Borghesiana vuole curare i dettagli. Anche per questo il club capitolino ha ufficializzato l’accordo con l’Asd Emotional Sport, associazione nata nel febbraio del ... gazzettaregionale.it Polisportiva Borghesiana calcio, Abate: Squadra consapevole della sua forzaRoma – Ancora uno sforzo per festeggiare una serena Pasqua. La Seconda categoria del settore calcio della Polisportiva Borghesiana deve giocare l’ultimo match prima della sosta. Al Brasili arriverà ... romatoday.it