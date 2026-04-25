A Poggibonsi, la pubblica assistenza segnala un incremento dei costi legati all’energia e al carburante, con aumenti che si aggirano intorno al 25 per cento rispetto a prima. I prezzi di elettricità, gas e carburante continuano a salire, determinando un aumento delle spese operative per le organizzazioni coinvolte. La situazione mette sotto pressione i bilanci e richiede nuove valutazioni per far fronte alle spese crescenti.

Aumenti del carburante, come dell’energia elettrica e del gas. "Siamo già a un 25 per cento in più, in queste voci relative ai costi. Un problema serio". Lancia l’allarme Giovanni Di Fede, presidente della Pubblica assistenza di Poggibonsi. Una questione che interessa da vicino numerose famiglie e che arriva a riguardare diverse realtà anche nel tessuto associativo locale. "Organizzazioni come la nostra non sono certo risparmiate da questo tipo di preoccupazione", aggiunge Di Fede. Ed ecco che, all’interno di un simile scenario, assume un ruolo ancora più rilevante il mondo del no profit con i suoi principali attori. Obiettivo, fronteggiare l’incremento degli oneri e garantire un servizio al passo con i tempi e all’altezza delle esigenze della popolazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi e il ‘caro energia’. Pubblica assistenza: allarme per i prezzi sempre più alti

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