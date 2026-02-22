poggibonsi e le eccellenze premio tradizione civica a lucia pratelli e mauro minghi

Lucia Pratelli e Mauro Minghi ricevono il Premio Tradizione Civica per aver promosso la cultura locale e preservato le tradizioni storiche. La motivazione deriva dal loro impegno nel trasmettere saperi e valori alle nuove generazioni, rafforzando il senso di comunità. La cerimonia si è svolta nel centro storico e ha coinvolto numerosi cittadini. Il riconoscimento evidenzia l'importanza di mantenere vivi i patrimoni culturali del territorio.

Premio Tradizione civica a Lucia Pratelli e Mauro Minghi (nella foto). Riconoscimento alla memoria di Viviana Cardinali e Gianluigi Marabini. Premio speciale a Lucia Brogi. Personalità di Poggibonsi protagoniste ieri mattina, nella Sala Quadri del Municipio, dell’iniziativa con cadenza biennale - seconda edizione - a cura della Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale, rappresentata nella circostanza dall’assessora Elisa Tozzetti. "Una occasione per un riconoscimento pubblico ai nostri concittadini che hanno contribuito e continuano a contribuire alla crescita della nostra città", ha detto Tozzetti, intervenuta insieme con il presidente della Pro Loco, Giancarlo Becattelli, e con Rossella Merli, che è alla guida della Commissione del Premio Tradizione civica composta anche da Marino Corsi, del direttivo della Pro Loco, e dal professor Fabio Dei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il premio Tradizione civica di Poggibonsi è stato assegnato a Pratelli e Minghi sabato 21 febbraio, a causa del loro impegno duraturo nel promuovere la cultura e l'assistenza sociale nella comunità.

Poggibonsi e le eccellenze. Anpana: due investimenti su ambiente e animali

Poggibonsi e le eccellenze. Premio tradizione civica assegnato a Pratelli-Minghi

Poggibonsi e le eccellenze. Anpana: due investimenti su ambiente e animali

