ci sono cose che non tornano nella storia del motoscafo statunitense fermato a cuba

Il governo cubano ha fornito informazioni su un motoscafo statunitense fermato a Cuba, ma ci sono discrepanze nell'identificazione delle persone a bordo. Uno degli individui segnalati non corrisponde ai dati disponibili, sollevando dubbi sulla versione ufficiale. La vicenda riguarda un episodio in cui le autorità cubane hanno intercettato il motoscafo senza fornire dettagli chiari su chi fosse effettivamente coinvolto.

Il governo cubano ha sbagliato a identificare almeno una delle persone a bordo, e c'è una lunghissima storia di operazioni sospette tra i due paesi Ci sono molti elementi poco chiari nella storia del motoscafo statunitense intercettato mercoledì dalla Guardia costiera di Cuba. Il regime cubano ha descritto così la vicenda: un motoscafo proveniente dalla Florida con a bordo 10 persone armate si sarebbe avvicinato alle coste cubane. Gli uomini, che avrebbero avuto fucili, pistole, esplosivi e giubbetti antiproiettile, avrebbero iniziato a sparare contro la Guardia costiera, che ha risposto al fuoco. Alla fine quattro degli uomini sul motoscafo sarebbero stati uccisi, gli altri arrestati.

Leggi anche: Le origini della crisi a Cuba e la storia dell’embargo statunitense

Cuba, Guardia Costiera spara a barca Usa: 4 morti. Rubio: "Reagiremo" L'Avana ha denunciato un tentativo di "infiltrazione" di un gruppo armato a fini terroristici via mare dagli Stati Uniti. Sono stati sequestrati fucili d'assalto, pistole, esplosivi artigianali, giubb - facebook.com facebook

Quattro persone sono rimaste uccise a Cuba in uno scontro a fuoco con l'equipaggio di un motoscafo immatricolato negli Stati Uniti intercettato da un'unità della Guardia Costiera a un miglio dalla costa settentrionale, presso la località di Corralillo. Lo riferisce i x.com