Un viaggio nella storia della ferrovia | mostra alla biblioteca La Rocca

Martedì 17 marzo alle 11, nella biblioteca comunale Franco La Rocca di Agrigento, si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata alla ferrovia Palermo–Agrigento–Porto Empedocle. L’esposizione presenta immagini che ripercorrono la storia di una delle linee ferroviarie più importanti della Sicilia, offrendo uno sguardo visivo sul passato di questa infrastruttura. La mostra sarà accessibile nei locali della biblioteca comunale.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio fotografico lungo una delle linee ferroviarie più significative della Sicilia. Martedì 17 marzo alle 11, nei locali della biblioteca comunale Franco La Rocca di Agrigento, verrà inaugurata la mostra fotografica dedicata alla ferrovia Palermo–Agrigento–Porto Empedocle. L’esposizione è curata da Federico Zanchetta, studioso della storia delle ferrovie siciliane e autore di articoli di carattere storico e culturale dedicati al mondo dei trasporti ferroviari. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la biblioteca comunale Franco La Rocca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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